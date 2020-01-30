İtalya'da 27 Türk'ü de taşıyan gemide koronavirüse rastlanmadı

Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Çinli bir çiftte koronavirüs bulunduğu şüphesiyle İtalya'nın Civitavecchia Limanı'na demirlenen Costa Smeralda kruvaziyerinde 27 Türk yolcu bulunuyordu.

Büyükelçilik yetkilileri, gemideki Türk yolcuların henüz kendileriyle irtibat kurmadığını belirtirken, buradaki vatandaşların yararlanması için büyükelçilik iletişim bilgilerini liman yetkilileriyle paylaştıklarını aktardı.

İtalyan haber ajansı, 'gemide koronavirüse rastlanılmadığı' bilgisini paylaştı.

Yolcu gemisine karantina

İtalya'da 6 bin yolcusu olduğu belirtilen Costa Crociere şirketine ait kruvaziyer, Çinli bir çiftte tespit edilen yüksek ateş nedeniyle ülkenin batısındaki Civitavecchia Limanı'na demir atmıştı.

Çinli çift, yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) şüphesiyle önce geminin revirinde tedavi altına alınmış, ardından tetkikler için Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne götürülmüştü.

Tedbir amacıyla çiftin odası ve buraya yakın yolcuların odaları boşaltılarak karantinaya alınmıştı.

Gemide, 751 Çinli yolcunun bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.