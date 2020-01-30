HABER /  DÜNYA

İtalya'da 27 Türk'ü de taşıyan gemide koronavirüse rastlanmadı

İtalya'da bir yolcu gemisi yeni tip koronavirüs şüphesiyle limana çekildi. Yaklaşık 6 bin yolcu taşıyan gemide 27 de Türkiye vatandaşı bulunuyordu. İtalyan haber ajansı yapılan testlerin sonucunda gemide virüse rastlanılmadığını duyurdu.

Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Çinli bir çiftte koronavirüs bulunduğu şüphesiyle İtalya'nın Civitavecchia Limanı'na demirlenen Costa Smeralda kruvaziyerinde 27 Türk yolcu bulunuyordu.

Büyükelçilik yetkilileri, gemideki Türk yolcuların henüz kendileriyle irtibat kurmadığını belirtirken, buradaki vatandaşların yararlanması için büyükelçilik iletişim bilgilerini liman yetkilileriyle paylaştıklarını aktardı.

İtalyan haber ajansı, 'gemide koronavirüse rastlanılmadığı' bilgisini paylaştı.

Yolcu gemisine karantina 

İtalya'da 6 bin yolcusu olduğu belirtilen Costa Crociere şirketine ait kruvaziyer, Çinli bir çiftte tespit edilen yüksek ateş nedeniyle ülkenin batısındaki Civitavecchia Limanı'na demir atmıştı.

Çinli çift, yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) şüphesiyle önce geminin revirinde tedavi altına alınmış, ardından tetkikler için Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne götürülmüştü.

Tedbir amacıyla çiftin odası ve buraya yakın yolcuların odaları boşaltılarak karantinaya alınmıştı.

Gemide, 751 Çinli yolcunun bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çin'deki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu başkanı olduğu İBB'yi mahkemeye verdi!
Skandal görüntülerden sonra AP'den Türk Bayrağı açıklaması!
Kılıçdaroğlu Elazığ'a bakın neden geç gidiyor! CHP'li kaynaklar açıkladı
Fatih Portakal da Ekrem İmamoğlu'nun tatilini doğru bulmadı
Rusya İsrailli genç kızı verdi! Karşılığında Alexander Meydanı'nı aldı
Fenerbahçe'de Alper Potuk sıkıntısı: Bonservisimi verin
ÖNCEKİ HABERLER
Tunay Torun, Çaykur Rizespor’a imza attı
Elazığ depreminde yıkılan binalarla ilgili 8 farklı soruşturma açıldı
2020 hac gidiş tarihleri ne zaman başlıyor?
Tahkim Kurulu, Nwakaeme için yapılan itirazı reddetti
İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde 'UTANÇ' sergisi
AÖL kayıt yenileme işlemi bitiyor AÖL ilk kayıt ekranı
Yorumlar