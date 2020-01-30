Çin'deki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor
Vuhan kentindeki Türkleri ülkeye getirecek, ambulansa dönüştürülen A400M askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek "Koca Yusuf" adlı askeri kargo uçağı, Kayseri'den Etimesgut Askeri Havaalanı'na geldi.
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Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket edecek.
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Ambulans uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşları, sağlık ekipleri ve enfeksiyon uzmanları eşliğinde Türkiye'ye getirecek.
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Çin’in Vuhan şehrinde mahsur kalan 34 Türk, 7 Gürcü, 7 Azeri, 1 Arnavutluk vatandaşının getirilmesi planlanıyor.
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