İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde 'UTANÇ' sergisi

İSTANBUL Atlı Spor Kulübü'nde 15/02/2020 Cumartesi günü, saat 14.00’dan itibaren sosyal sorumluluk projesi kapsamında ”UTANÇ” adlı sergi, masumiyetin simgesi çocuklar için gerçekleşecek.

İstanbul Atlı Spor Kulübü, çocuk istismarına dikkat çekmek için fotoğraf sanatçısı Gülden Çapkan'ında katkılarıyla düzenlenecek olan 'UTANÇ' sergisi için çağrıda bulundu.

İş insanı Özer Benardete, çağrıda şu sözlere yer verdi:

15/02/2020 Cumartesi günü saat 14.00’dan itibaren sosyal sorumluluk projelerimiz çocuğa şiddet ve çocuk tacizine dikkat çekmek amacıyla kulübümüzde düzenleyeceğimiz ”UTANÇ” adlı sergimizde aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Bu sergiye “UTANÇ” adını koyduk. Yaşadıklarından ötürü bir yığın psikolojik travmanın yanı sıra ömür boyu “UTANÇ“ içinde olan masum mağdurlar adına…

Maalesef çocuk tacizcisi ve istismarcılarından hiçbiri insani duygulardan nasiplerini almadıkları için “UTANÇ“ içinde olmalarını beklemiyoruz...

Ancak bizler insanlık adına “UTANÇ” içindeyiz...

Fotoğraf sanatçısı Gülden Çapkan’ın konuyla ilgili çok çarpıcı 14 fotoğrafının yanı sıra dikkat çekici istatistiksel yazı ve makalelerin yer alacağı sergimize katılımınız sessiz çığlıkların sesi olabilmede bizlere büyük destek verecektir.