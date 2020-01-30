Mersin'de bir kişi tartıştığı kadınlar tarafından yakılarak öldürüldü

MERSİN'in Anamur ilçesinde tartıştığı kadınlar İ.T. ve S.A. tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilen Hasan Ercan, hayatını kaybetti.

MERSİN'in Anamur ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde meydana gelen olayda; kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen bir evde Hasan Ercan ve İ.T. ile S.A. isimli kadınlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre; tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın, Ercan'ın üzerine benzin döküp ateşe verdi.

Sesleri duyan ve alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği Ercan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan Ercan cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılmasının ardından Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.

Öte yandan; soruşturmayı sürdüren polis, şüpheli iki kadını gözaltına aldı. İ.T. ve S.A.'nın emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.