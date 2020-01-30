ABD'den dikkat çeken Çin Komünist Partisi çıkışı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 11 Eylül'den sonra ortaya çıkan terör tehdidinin azaldığını belirterek, yeni dönemde asıl tehdidin 'Çin Komünist Partisi' olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Londra ziyareti kapsamında düşünce kuruluşu Policy Exchange tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

Mike Pompeo, 11 Eylül sonrası terörizmin tehdit olarak ortaya çıktığına ancak verilen mücadeleyle artık eskisi kadar büyük bir tehlike oluşturmadığına dikkati çekerek, "Zaman geçiyor. Terör konusunda ciddi şekilde tetikte olmakla birlikte dünya çapında karşı karşıya olduğumuz başka zorluklar da var. Çin Komünist Partisi, zamanımızın asıl tehdidini temsil ediyor" diye konuştu.

Çin Komünist Partisinin politikalarıyla Batı değerlerinin örtüşmediği değerlendirmesinde bulunan Pompeo, yeni yüzyılın aynı değerleri paylaşan Batılı devletler tarafından yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Pompeo, ABD'nin itirazına rağmen İngiltere'nin Çinli Huawei şirketi ürünlerini 5G şebekelerinde kullanma kararı almasının istihbarat paylaşımına olası etkisine ilişkin soru üzerine, "İki ülke arasındaki güvenlik ilişkisi derin ve böyle de kalacak ancak ABD, vatandaşlarının bilgilerinin uygun bulmadığı bir ağ üzerinden iletilmesine izin vermeyecektir" diye konuştu.