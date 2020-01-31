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Erdoğan'dan depremzede Azize'ye telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminde enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonla görüştü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ depreminde enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini "Çarpmayan kalp olur mu" notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5’inci Anadolu Medya Ödülleri Töreni’nin ardından, Elazığ’da UMKE görevlisi Emine Kuştepe’nin uğraşları sonucu depremden 17 saat sonra enkazdan kurtarılan Azize Çelik’le telefonda görüştü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, o anları Twitter hesabından, "Çarpmayan kalp olur mu? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile telefonda görüştü. Temenniler ortak, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" notuyla paylaştı.

Erdoğan, görüşmede Azize Çelik'e "Mevlam, sizleri gerçekten korudu. Sizleri millete bağışladı. Çok büyük bir imtihandan geçtik, Allah yardımcımız olsun" dedi.

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