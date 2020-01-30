HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir

5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı tek taraflı 'Ortadoğu Planı'na tepki gösterip, "Yüzyılın anlaşması bir işgal projesidir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs satılık değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- "Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz."

- "Sosyal medya devasa ve tamamen kontrolsüz bir alan olarak hayatımızın adeta ortasına düştü. Deprem sonrası bazı kendini bilmezler sosyal medyada alçakça mesajlar yayınladı."

- "Ülke olarak artık küresel sistemin birinci liginde mücadele eden güçlü bir Türkiye var."

- "Birileri hala Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Libya'da ne yaptığımızı anlamıyor."

- "Bugün yürüttüğümüz siyasetle, bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz."

- "Karşımızda yalan yanlış bilgilerle Türkiye'yi ve Türk Milletini karalamak için canhıraş şekilde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor."

- "Terör örgütlerine destek verenler zalim rejimler halkına saldırırken görmezden geliyor."

- "Yüzyılın anlaşması diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir.  Utanmadan diyorlar ki "Filistin'e yeni haklar getiriyoruz". Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs satılık değildir. Kimse, 'Bir şeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler. Bu konuyu bugün MGK toplantısında ele aldık."

- "Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın evinde ölü bulundu
ABD'den dikkat çeken Çin Komünist Partisi çıkışı
MGK bildirisinde teröre karşı ilave tedbir vurgusu
Isparta'da cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan genç intihar etti
Devlet Bahçeli'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki
İtalya'da 27 Türk'ü de taşıyan gemide koronavirüse rastlanmadı
ÖNCEKİ HABERLER
PFDK'dan 5 Süper Lig kulübüne para cezası
Depremzedelere Bursa morali
Tunay Torun, Çaykur Rizespor’a imza attı
Ekrem İmamoğlu başkanı olduğu İBB'yi mahkemeye verdi!
Elazığ depreminde yıkılan binalarla ilgili 8 farklı soruşturma açıldı
Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi Mehtap Algül kimdir kaç yaşında?
Yorumlar 7 yorum