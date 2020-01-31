MSB'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline videolu tepki

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a, sosyal medya üzerinden, 'İşte Bu Bayrak' şarkısının yer aldığı video ile tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından 'İşteBuBayrak' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Avrupa Parlamentosunda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde al sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Parlamentosu’nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz! #İşteBuBayrak 🇹🇷 pic.twitter.com/gCNtdGQMwH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2020

Paylaşılan videoda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Gaziantep Çıldıroba Üs Bölgesi, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, Trabzon TCG Yavuz Fırkateyni ziyaretleri ile Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın buralarda verdiği konserlerin görüntülerine yer verildi.

Videoda; Esat Kabaklı, dalgalanan Türk bayrağı altında, 'İşte Bu Bayrak' türküsünü seslendirirken, askerler de türküde geçen, "Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak / O mübarek bayrak, işte bu bayrak" sözlerine eşlik ediyor.