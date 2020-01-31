Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti İşte Koronavirüsten ölenlerin sayısı

Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilanetmesi sonrası Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213'e yükselirken vaka sayısı da 9 bin 692'ye yükseldi.

ÇİN 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde insanlara bulaşarak tüm dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüsten dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı giderek artıyor.

213 kişi öldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 213 olarak güncelledi.

Vaka sayısı 9 bin 692

Şimdiye dek ülkenin 31 eyaletinde tespit edilen vaka sayısının ise 9 bin 692 olduğu bilgisi verildi.

171 kişi taburcu edildi

Komisyon ayrıca virüsten etkilenen bin 527 kişinin durumunun kritik olduğunu ve 171 kişinin taburcu edildiğini bildirdi. Çin'i Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, gazetecilere verdiği demeçte Pekin'in virüse tedavi geliştirme konusunda ilerleme kaydettiğini ve Çinli uzmanların 130'dan fazla kişiyi başarılı bir şekilde tedavi edebildiğini söyledi.

81 bin 947 kişi müşahede altında

Virüs taşıdığı şüpheli olan kişi sayısı 12 bin 167 olarak açıklanırken, koronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanlar 81 bin 947 oldu.

Dünya genelinde tespit edilen vakalar

Dünya genelinde ise koronavirüs Tayland’da 14, Japonya’da 11, Singapur’da 10, Malezya ve Avustralya’da 7’şer, Fransa ve ABD’de 5’er, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Almanya’da 4’er, Kanada’da 3, Vietnam’da 2, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka ve Finlandiya’da 1’er kişide tespit edildi.

Koronavirüsün belirtileri

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs; solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.