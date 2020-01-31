Koronavirüs paniği Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de yaklaşık 1 ay önce ortaya çıkan yeni koronavirüs hakkında "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan basın toplantısında DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel ölçekte acil durum ilan edilmesinin nedeninin "Çin'de değil, diğer ülkelerde yaşananlar" olduğunu söyledi ve asıl endişenin virüsün sağlık sistemleri zayıf ülkelere yayılması olduğunu belirtti.

DSÖ, şu ana kadar Çin dışında 18 ülkede 98 vaka tespit edildiğini, ancak hayatını kaybeden olmadığını açıkladı.

Acil durum ne anlama geliyor?

DSÖ daha önce sadece 5 kez uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etti. Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilanı, hükümetlerin ve uluslararası örgütlerin hastalığın yayılmasını engellemek için çabalarını artırmaları anlamında DSÖ'ye bazı yetkiler veriyor.

Öncelikle dünyaya salgının ciddi bir acil durum olduğu mesajı verilmiş oluyor. Acil durum ilanı ülkeleri salgınla mücadele konusunda iş birliği yapmaya ve kaynakları ortak kullanmaya, ayrıca salgının yayıldığı ülkelerin vatandaşlarını sağlık ve hijyen tavsiyelerine uymaya teşvik ediyor.

DSÖ acil durum ilan ettiğinde, bazı şehirler ve bölgeler için seyahat uyarısı yapabiliyor. DSÖ'nün ayrıca ülkelerin kamu sağlığı önlemlerini denetleme yetkisi de bulunuyor.

Örgüt, tavsiyelere uymayanlara hukuki yaptırım uygulayamıyor ancak BM üyeleri 2005 yılında kabul edilen DSÖ Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğundan, DSÖ'nün tavsiyelerine uyulması konusunda ülkeler üzerinde baskı oluşuyor.

Çin'de ölü sayısı 213'e yükseldi

Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213'e ulaşırken, Perşembe günü Tibet'te de bir vakanın doğrulanmasıyla Çin anakarasındaki bütün bölgelere hastalığın yayıldığı anlaşıldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Perşembe günü koronavirüsün bulaştığı hasta sayısının 9 bini 500'e yaklaştığını açıkladı, 81 bin kişinin ise hastalık şüphesiyle gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha 'gizemli' hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Türkiye 35 kişiyi tahliyeye hazırlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 35 Türkiye vatandaşının Çin'den ülkeye dönmek için başvuruda bulunduğunu söyledi ve ambulans uçağa dönüştürülen bir uçakla vatandaşların tahliyesinin planlandığını bildirdi.

Koca, "Türkiye'ye getirdikten sonra da yine muayeneleri yapılarak 14 günlük zaman diliminde karantinaya alınmasını Bilim Kurulu öneriyor" dedi.