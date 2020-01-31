Ekrem İmamoğlu'nun kayak tatiline gittiğini duyan Kılıçdaroğlu şok geçirdi

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ depremi sonrası kayak tatiline gittiğini duyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "şok geçirdiğini" belirtti.

6.8'lik depremle sarsılan Elazığ'ı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sonrasında Erzurum'a ailesinin yanına kayak tatili yapmaya gitti.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı görüntüler, tartışmalara neden olup gündemin üst sıralarında kalmaya devam ediyor.

"Kılıçdaroğlu'nun şahsında büyük infiale neden oldu"

Habertürk TV'de 'Nedir, Ne değildir?' programına konuk olan Habertürk yazarı Sevilay Yılman İmamoğlu'nun tatilinin CHP Genel Merkezi'ni rahatsız ettiğini belirterek şunları kaydetti: Şunu biliyorum. Ekrem Bey'in önce Elazığ'a gitmesi ardından karayolu ile Erzurum'a geçmesi en başta Cumhuriyet Halk Partisi'nde, en başta Genel Merkez'de, en başta Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsında büyük infiale neden oldu.

"Kemal Bey'in şok geçirdiğini söylediler"

Yılman, sözlerini şöyle sürdürdü: Görüştüğün, konuştuğum CHP'li bütün kaynaklarım Kemal Bey'in şok geçirdiğini söyledi. Ayrıca Kemal Bey'in kurmayları aracılığıyla da Ekrem Bey'e ulaşıp 'Doğru olmadı bu. Orada insanlar ölüyor. Hala enkaz altında çalışmalar var. Hal böyleyken Ekrem Bey'in kalkıp dağa tatile gitmesi bir de onu kalkıp sosyal medyadan fotoğraflarla lanse etmesi doğru olmamıştır' mesajını ilettiğinden eminim.