Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" hamlesi

AK Parti, "Terörsüz Türkiye" sürecine desteğin artırılması için provokasyonlara karşı tedbirleri sıkılaştıracak, nefret söylemlerine izin vermeyecek; atılacak her hukuki adımı gerekçeleriyle birlikte vatandaşa açık biçimde anlatacak ve "gizli pazarlık" iddialarına karşı süreci şeffaflıkla yürütecek.

AK Parti, "Terörsüz Türkiye" sürecinde atılması planlanan hukuki adımlara ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve spekülasyonların önüne geçmek amacıyla yeni bir iletişim stratejisi hazırlıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla partide, süreç boyunca atılacak adımların gerekçelerinin şeffaf şekilde anlatılması için kapsamlı bir çalışma yürütüleceği belirtildi.

Parti içinde yapılan değerlendirmelerde, kamuoyuna yeterli bilgilendirme yapılmaması nedeniyle dezenformasyon içerikli iddiaların etkili olduğu ve bu durumun toplumsal hassasiyetleri manipüle etmeye açık bir zemin oluşturduğu vurgulandı. Bu nedenle, PKK'nın feshedildiğinin devlet kurumları tarafından teyit edilmesinin ardından atılacak hukuki adımların hangi gerekçelerle atıldığı, kimleri kapsayacağı ve sürecin her aşamasının açık biçimde vatandaşla paylaşılması kararlaştırıldı.

"Süreç yönetimi" bölümünde dikkat çeken değerlendirme

Ak Parti kaynakları, asıl risk yönetiminin hukuki düzenlemelerin gündeme gelmesiyle daha da önem kazanacağını ifade ederken, partinin TBMM'ye sunduğu raporun "Süreç Yönetimi" bölümünde de bu konuya ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yer aldı. Raporda, toplumsal kutuplaşmanın önlenmesi için şeffaflık ve hesap verebilirliğin kritik olduğuna işaret edilerek, mağduriyetler üzerinden nefret söylemi üretilmesi, sosyal medya ve iletişim kanallarının kullanılarak devletin itibarsızlaştırılmaya çalışılması, şehit aileleri, gaziler, güvenlik güçleri ve korucuları hedef alan söylemlerle kutuplaşmanın artırılmasının risk alanları arasında bulunduğu belirtildi.

Her aşama milletin hakemliğinde yürütülecek

Raporda ayrıca, sürecin her aşamasının "milletin hakemliğinde" yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Toplumun, terörün sona erdirilmesine yönelik adımların hangi hukuki çerçeveye dayandığını, hangi şartlarla kimleri kapsadığını, mağdur haklarının nasıl korunacağını ve kamu düzeninin nasıl gözetileceğini açık şekilde görebilmesi halinde sürece sahip çıkacağı ifade edildi.

Kamuoyuna doğru bilginin zamanında ve anlaşılır biçimde sunulmasının bilgi kirliliğini azaltacağına dikkat çekilen raporda, toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi hedefleyen girişimlere karşı hukukun ve devlet otoritesinin kararlı müdahalesinin gerektiği kaydedildi. Raporda, şehit aileleri ve gazileri rahatsız edecek hiçbir adıma müsaade edilmemesi gerektiği görüşüne de yer verildi.

