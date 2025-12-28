BIST 11.294
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yılbaşı denetimleri için sahaya indi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yılbaşı için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

Denetimler sırasında görevli personelle bir araya gelen Yıldız, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldız, İstanbul genelinde suç ve suçlularla mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirtti.

Bu mücadelenin yalnızca bir güne yönelik olmadığını vurgulayan Yıldız, "Bu çalışmalar, yarınlarımızın da huzur ve güvenliği için yürütülmektedir. İstanbul'un sadece Beyoğlu'nda değil, tüm ilçe, cadde ve sokaklarında uygulamalarımız aralıksız devam etmektedir." dedi.

Yıldız, uygulamalara destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, fedakarca görev yapan emniyet personeline de şükranlarını iletti.

Yılbaşı öncesinde tüm birimlerin tam kadro sahada olduğunu ifade eden Yıldız, İstanbul'un huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

