Necip Uysal: Bir Necip gider, on Necip gelir

Beşiktaş’ta uzun yıllar forma giyen ve kulübün simge isimleri arasında yer alan Necip Uysal, siyah-beyazlı camiada tartışma yaratan kararın ardından yaptığı açıklamada, "Aslolan kulüptür; bir Necip gider, on tane Necip gelir." ifadelerine yer verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik ekibin raporu ve yönetim kurulunun onayıyla Necip Uysal ve Mert Günok'a futbol planlamasında yer almayacağının tebliğ edildiği belirtildi.

Necip Uysal ve Mert Günok'un devre arasında kulüp bulamamaları halinde ligin ikinci yarısında çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceği bildirildi.

Ayrılık sürecinin, teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda şekillendiği öğrenildi. Özellikle Necip Uysal’ın durumu camiada tepkiyle karşılandı.

NECİP UYSAL'DAN AÇIKLAMA VAR

Beşiktaş ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan Necip Uysal, kararın ardından bir açıklama geldi.

Deneyimli futbolcu, herhangi bir kriz ya da tartışma yaşanmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Benim hocayla hiçbir tartışmam olmadı. Hocayla da içeride kimseyle de bir problemim yok. Şaşkınım ve üzgünüm.

"ASLOLAN KULÜPTÜR"

Ayrılık kararını beklemediğini dile getiren Necip Uysal, Beşiktaş’a olan bağlılığını şu sözlerle anlattı:

Beklemediğim bir durum. Ne yapacağım konusunda şu an net bir fikrim yok. Aslolan kulüptür; bir Necip gider, on tane Necip gelir. Kulüpler kalıcıdır, bizler geçiciyiz. Yönetimin aldığı karara saygı duyuyorum.

Konunun daha fazla gündemde kalmasını istemediğini belirten Necip Uysal, Beşiktaş’ın zarar görmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu meselenin uzamasını istemiyorum. Konuşulması Beşiktaş’a zarar verir. Bu konu hakkında bir daha konuşmak istemiyorum.” sözleriyle açıklamasını noktaladı.