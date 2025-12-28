OYAK Çimento BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi

OYAK Çimento, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne dahil oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TCC Group Holdings'e ait küresel çimento şirketi Cimpor'un Türkiye çimento pazarındaki markası OYAK Çimento, sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisi kapsamında Borsa İstanbul'un kurumsal sürdürülebilirlik performansı yüksek şirketleri bir araya getiren endekslerindeki yerini aldı.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ile BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi, şirketlerin bu alandaki çalışmalarını yatırımcılara görünür kılarken, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) kriterleri doğrultusunda yatırım yapanlar için de zemin oluşturuyor.

ESG faktörlerini kurumsal yönetim ilkeleriyle birleştirerek uzun vadeli değer yaratma stratejisi izleyen OYAK Çimento, hayata geçirdiği uygulamalarla sektördeki konumunu güçlendiriyor.

Sektöründe "Net Sıfır" hedefini açıklayan ve doğrulatan öncü şirketler arasında yer alan OYAK Çimento, bu vizyon doğrultusunda son iki yılda küresel çapta yaklaşık 400 milyon avro tutarında sürdürülebilirlik odaklı yatırım gerçekleştirdi.

OYAK Çimento, 2024 itibarıyla toplam ısıl enerjisinin yüzde 28,6'sını alternatif yakıtlardan sağlayarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir orana ulaştı. Şirket, aynı yıl Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) çerçevesinde ilk raporlamasını da yaptı.

Şirket, sürdürülebilirlik stratejilerini ve iklim risk yönetimi yaklaşımlarını şeffaf biçimde paylaşarak, 2050 karbonsuz gelecek hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

"Stratejik bir dönüm noktası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CIMPOR Global Mali İşler Direktörü (CFO) Eralp Tunçsoy, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olmanın stratejik bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Tunçsoy, söz konusu endekslere girmenin, yalnızca güçlü finansal performansın değil, çevresel ve sosyal sorumluluk alanındaki kararlılığın da somut bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Global çimento devi TCC Group Holding çatısı altında 'Globalde Lokal Oyuncu' vizyonumuzla, 2050 net-sıfır hedefimize yönelik attığımız yenilikçi adımlar, alternatif yakıt kullanımındaki liderliğimiz ve uluslararası standartlardaki raporlama başarımız, bizi sektörde farklılaştıran temel unsurlar. Bu başarı, tüm paydaşlarımıza olan uzun vadeli değer yaratma taahhüdümüzü pekiştiriyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolculuğumuzda, tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın katkısıyla sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz."

OYAK Çimento Üst Yöneticisi (CEO) Murat Sela da şirketin endekslere dahil edilmesini, uzun yıllardır titizlikle yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarının önemli bir teyidi olarak değerlendirdi.

Sela, "Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında benimsediğimiz sorumlu iş anlayışımız ve uzun vadeli değer yaratma hedefimiz doğrultusunda sürdürülebilirlik odağımızı tüm iş süreçlerimizin merkezinde tutmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.