Hatay'da evlerine kavuşan depremzede aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Hatay'da konutlarına kavuşan depremzede Karakuş ailesi, yeni evlerinde ağırladıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan Ömer-Esra Nur Karakuş çifti, Güzelburç Mahallesi 600 Konutlar Sitesi'ndeki yeni yuvalarına yerleşti.

Karakuş ailesi, 5 ve 3 yaşındaki çocuklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni evlerinde ağırladı.

Depremzede aile, hem yeni evlerine kavuşmanın hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamanın mutluluğunu yaşadı.

- "Çok doğal ve içten bir insan"

Ev sahibi Ömer Karakuş (35), AA muhabirine, depremde yaşadıkları 5 katlı binanın yıkıldığını, eşi ve çocuklarıyla enkazda kaldığını söyledi.

Ailecek enkazdan yaralı çıkarıldıklarını, yan binada oturan ağabeyiyle 2 yeğenini ise depremde kaybettiğini belirten Karakuş, "6 Şubat çok kötü, bitmeyen bir geceydi, en uzun gece 21 Aralık ama bizim için en uzun gece 6 Şubat'tı. O gün bizim için sabah olmadı. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

Karakuş, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlerine gelerek kendilerini ziyaret ettiğini ve bunun da mutluluğunu ayrıca yaşadıklarını dile getiren Karakuş, şöyle konuştu:

"Bana 'bir hayal kur' deselerdi, 'Cumhurbaşkanı'mla bir ortamda oturup muhabbet etmek isterim' derdim, Rabbim gönlüme göre verdi, çok doğal ve içten bir insan, muhabbeti çok iyi. Allah kendisinden razı olsun, ömrüne ömür katsın, başımızdan eksik etmesin."

Esra Nur Karakuş (32) da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden çok memnun olduklarını belirterek, kendileri için güzel bir anı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Karakuş ailesine ziyaretinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

