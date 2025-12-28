Semih Kılıçsoy muhteşem gol attı Cagliarı 2-1 kazandı

Serie A'nın 17. haftasında Torino'ya konuk olan Cagliari, 1-0 geriye düştüğü maçta milli futbolcu Semih Kılıçsoy'un 40 metre top sürüp rakiplerini çalımladıktan attı golle 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ın sezon başında Serie A ekiplerinden Cagliari'ye kiraladığı 20 yaşındaki milli santrfor Semih Kılıçsoy, son iki maçta attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Serie A'nın 17. haftasında Torino'ya konuk olan Cagliari, 1-0 geriye düştüğü maçta milli futbolcu Semih Kılıçsoy'un mükemmel golüyle öne geçti. Topu orta sahadan alan ve driplingle ilerleyen yıldız futbolcu rakiplerinden birer birer sıyrıldı, önünü boşalttı ve yay üzerinden sol köşeye plaseyi gönderdi. Cagliari zorlu deplasmanda bu kritik golle 1-2 öne geçti ve maçı kazandı.

Cagliari bu galibiyetle puanını 18'e yükseltirken Torino 20 puanda kaldı.

Cagliari'nin Semih Kılıçsoy transferinde 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. (Görüntü S Sport)