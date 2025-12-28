AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi dışında kimsenin ciddiye almadığı iddiaları, sadece kötü bir siyaset sicilinin sayfalarını çoğaltmaktadır." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanlığı bir 'dezenformasyon üretme merkezi' gibi hareket ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor. Üstelik bu yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Sonunda ise CHP Genel Başkanı ile 'yalan siyaseti' arasındaki yol arkadaşlığı bir kere daha ispatlanmış oluyor.

Cumhurbaşkanımızın siyasi dirayetini ve devletimizi yönetme iradesini milletimiz takdir etmektedir. Tüm dünya da bunu dile getirmektedir. Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi dışında kimsenin ciddiye almadığı iddiaları, sadece kötü bir siyaset sicilinin sayfalarını çoğaltmaktadır."

Özel ne dedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'ya kadar geldikten sonra düşürülen İHA'ya ilişkin değerlendirmesinde, İHA'nın karaya 50 kilometre kala İspanya'daki NATO üssü tarafından Türkiye'deki NATO radarları üzerinden tespit edildiğini söyledi. Özel, "İspanya'daki NATO komutanlığı, Konya'dan ve Eskişehir'den F-16 kaldırıyor. Türk hava sahasına girdiğinde F-16'lar değişmiyor ama İspanya'daki NATO komutanı, uçağın kontrolünü Türk komuta merkezine devrediyor" dedi.

Özel'in iddiasına göre İHA, 2 saat 5 dakika boyunca takip edildi, havadaki F-16'ların yakıtı azalınca İncirlik'ten iki F-16 daha kalktı ve İHA bu uçaklar tarafından düşürüldü. Özel, "Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan'da. Erdoğan'dan iki saat boyunca talimat gelmiyor. Değilse söylesinler. Daha denizin üstünde İHA'yı düşürme imkanımız vardı. Hava kuvvetlerimizin yetersizliğinden değil, İHA'nın menşeinden düşürülemedi" ifadelerini kullandı.