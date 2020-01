Fenerbahçeli Kruse, bir taraftarın "Allah çarpsın çok güzelsin" yorumunu okuyan Kruse "Ben de kendimi çok beğeniyorum. Özellikle de sarı saçlarımı. Leonardo Di Caprio değilim ama Ryan Gosling ve Justin Bieber karışımı olabilirim" dedi.

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, kulübün resmi sosyal medya hesabında, taraftarların kendisi için yaptığı yorumları okudu.

''Bu yorumu beğendim''

Kruse, kendisi için yapılan "Alman panzeri" ve "Alman mühendislik harikası" benzetmeleriyle ilgili "Alman panzeri. Türkiye'de Alman oyuncular hakkında söylenen çok şey duydum. Herkese panzer deniyor. Bana panzer dediğiniz için teşekkür ederim. Bu yorumu beğendim. Mühendislik harikası mıyım bilmiyorum ama maç başladığında her zaman yüzde 100'ümü veririm. Takım için, kulüp için ve taraftarlar için her şeyimi veririm. Kendimi geliştirmek ve takımın kazanmasına yardım edebilmek için bunu yaparım. Gol atmak, asist yapmak, takıma yardımcı olmak; sahip olduğumuz her amacı gerçekleştirmek için. Ligin zirvesinde olana kadar çalışmaya devam edeceğiz " ifadelerini kullandı.

''Büyük bir aileyiz''

Bir taraftarın, gol sevinçlerinden yola çıkarak yaptığı "Bizi bu birliktelik şampiyon yapacak" yorumuna değinen Kruse "İnşallah, ben de böyle umuyorum. Büyük bir aileyiz. Birbirimiz için bir arada kalıyoruz. İyi bir takım ruhumuz var. Bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Birlikte iyi bir oyun ortaya koymak için çabalıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olabilmek için bunları yapıyoruz. Belki Türkiye Kupası'nı da kazanırız. Harika olur" dedi.

"Vedat ile saha içinde aramda iyi bir ilişki var''

Vedat Muriqi ile saha içindeki uyumuyla ilgili soruyu yanıtlayan Max Kruse "Vedat ile saha içinde aramda iyi bir ilişki var. Saha dışında da çok eğleniyoruz. Takımdakilerin hepsiyle öyle. Ama Vedat benim önümde oynuyor. Çoğunlukla aynı pozisyonlarda oluyoruz. İyi bir iletişimimizin olması güzel. Böyle olmazsa o kadar iyi oynayamazsınız. Şu anda yaptığımız gibi umarım bu tür oyunları geliştirebiliriz ve kulüp için her şeyi gösterebiliriz" şeklinde konuştu.

"Ben de kendimi çok beğeniyorum''

Bir taraftarın "Allah çarpsın çok güzelsin" yorumunu okuyan Kruse "Ben de kendimi çok beğeniyorum. Özellikle de sarı saçlarımı. Leonardo Di Caprio değilim ama Ryan Gosling ve Justin Bieber karışımı olabilirim" dedi. Alman yıldız, bir taraftarın "Sizin Max Kruse'niz yok" yorumuyla ilgili olarak "Doğru. Sadece bir tane Max Kruse var" dedi.