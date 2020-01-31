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Kılıçdaroğlu ve İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası sonrası ilk kez bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partisinin 2018'deki Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP'de büyük kavga başlatan 'Beştepe'ye giden CHP’li' iddiası sonrası ilk kez bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İnce’nin ameliyat olan annesi Zekiye İnce’yi Başkent Hastanesi’nde ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklama 

CHP Genel Merkezi’nden ziyarete ilişkin şu açıklama yapıldı: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin annesi Zekiye İnce’yi, tedavi gördüğü Başkent Hastanesi’nde ziyaret etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ayrıca, aynı hastanede tedavi altında olan, Eski Gelirler Genel Müdürü Merhum Altan Tufan’ın eşi Fatma Sema Tufan’ı da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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