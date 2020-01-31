HABER /  SPOR

Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 1'inci maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 1'inci maçlarının programı açıklandı. 

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak olan çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

4 Şubat Salı

20.30 Trabzonspor - BB Erzurumspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

5 Şubat Çarşamba

14.30 GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

6 Şubat Perşembe

20.30 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Antalya)

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan olası İstanbul depremiyle ilgili şaşırtan açıklama
Ekrem İmamoğlu'nun kayak tatiline gittiğini duyan Kılıçdaroğlu şok geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Turan Kılıç'ın cezasını affetti 27 yıl sonra tahliye
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sonra imza sırası Lucescu'da
Ensar Vakfı'ndan Kızılay bağışıyla ilgili yeni açıklama
Koronavirüs paniği Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti
ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu ve İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası sonrası ilk kez bir araya geldi
Yassine Benzia'nın yeni takımı belli oldu
Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti İşte Koronavirüsten ölenlerin sayısı
Esenyurt'da dört katlı bir tekstil fabrikasında yangın
Fenerbahçe Beko Almanya'dan galibiyetle döndü
Ömer Gezen kimdir Bircan Bali'nin eşi ne iş yapıyor yaşı kaç?
Yorumlar