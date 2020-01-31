Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 1'inci maçlarının programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 1'inci maçlarının programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak olan çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
4 Şubat Salı
20.30 Trabzonspor - BB Erzurumspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
5 Şubat Çarşamba
14.30 GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)
20.30 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
6 Şubat Perşembe
20.30 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Antalya)