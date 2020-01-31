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BBC tasarruf planları kapsamında 450 çalışanı işten çıkaracak

Bünyesinde 6 bin çalışan barındıran İngiliz yayın kurumu BBC'nin tasarruf planları kapsamında 450 çalışanını işten çıkarma kararı aldığı belirtildi.

BBC’den yapılan açıklamada, kurumun haber kolu BBC News içerisinde 2022 yılına kadar yaklaşık 80 milyon sterlin tasarrufa gidilmesine karar verildiği, bu kapsamda 450 çalışanın işten çıkarılacağı belirtildi.

Newsnight programı için üretilen yapımların sayısının azaltılacağı  ifade edilen açıklamada, BBC 2, BBC Radyo 5 ve BBC Dünya Servisi'nde de bazı  pozisyonların kapatılacağı vurgulandı. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen BBC News Direktörü Fran  Unsworth, BBC’nin geleneksel yayından dijital yayına geçiş yaptığını söyledi.

Dijitale yeteri kadar  harcamıyoruz

Unsworth, "BBC’nin izleyici kitlesinin değişimi ile yüzleşmesi  gerekiyor. BBC News’in gelecek 10 yılını önemli miktarda tasarruf yapabileceğimiz  şekilde yeniden şekillendirmemiz gerekiyor. Kayaklarımızın çok büyük kısmını  geleneksel çizgideki yayıncılık için harcarken, dijitale yeteri kadar  harcamıyoruz." ifadelerini kullandı. İngiltere'deki Ulusal Gazetecilik Sendikası (NUJ) Genel Sekreteri  Michelle Stanistreet ise "Bu son derece zararlı tenkisatlar BBC’nin varlığı için tehlike." ifadesini kullandı.

Toplam 6 bin kişiyi istihdam ediyor

Halihazırda BBC News, 1700’ü İngiltere dışında olmak üzere, toplam 6 bin kişiyi istihdam ediyor. Kurumun TV lisans ücretleri ile finanse edilen  gelirinin ilerleyen dönemde yıllık 480 milyon sterlin seviyesinde olması bekleniyor. BBC, 2016'da toplam 800 milyon sterlin seviyesinde tasarruf  yapılmasının hedeflendiğini, bunun 80 milyon sterlininin ise sadece BBC News’ten  gelmesinin planlandığını bildirmişti

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