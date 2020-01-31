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Dolar 5.9828 ile son 5 ayın zirvesine oturdu! 31 Ocak dolar ne kadar?

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 5.9828'den işlem görüyor. Piyasalar coronavirüsle ilgili haber akışını takip ediyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yılın ilk enflasyon raporunu açıklaması sonrası dolar 5.96'dan 5.98 liranın üzerine tırmanmıştı. Dolar/TL yeni güne bu seviyenin biraz altında, 5.9766'dan başladı. Ancak tekrar 5.9828 seviyesine çıkması uzun sürmedi.

Dolarda son durum

TÜİK verileri

Bugün TÜİK'in açıklayacağı 2019 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri ve 2019 4. çeyrek turizm verileri takip edilecek ancak piyasalar üzerinde etki yapması beklenmiyor. 

Coronavirüs piyasaları etkiliyor

Kurda asıl takip edilen ise tüm dünyayı tehdit eden coronavirüs salgını. Salgın sebebiyle ölen sayısı 213'e çıkarken Dünya Sağlık Örgütü 'acil durum' ilan etti. Virüsün yayılma hızı ve ne kadar kontrol altına alınıp alınmadığına yönelik haberler özellikle gelişmekte olan ülke varlıklarında etkili oluyor. 

Altında son durum

Gram altın: 303,90 Lira - Çeyrek altın: 494 Lira - Yarım altın: 988 Lira

Tam altın: bin 976 Lira - Cumhuriyet altını: 2 bin 22 Lira

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