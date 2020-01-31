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Yılmaz Özdil'den Ekrem İmamoğlu'na tepki hakikaten yakışmadı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Elazığ depreminin ardından ailesiyle birlikte Palandöken'e kayak tatiline giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "O hassas günde tatile gidersin, kaybedersin!." diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayak tatili konuşulmaya ediyor. 

"Benim yaşama bakışım bu. Burada yapılmış hiçbir hata yok" diyen İmamoğlu, ailesine zaman ayırmak zorunda olduğunu belirterek "Benim kutsalım bu" sözleriyle kendisini savundu. 

İmamoğlu tatile gitmeyen seçmen ile kazandı iddiası

Tartışmalarla ilgili muhalif yazarların ne diyeceği merak konusuydu. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de İmamoğlu'nu eleştirdi. Bugünkü yazısında İmamoğlu için 23 Haziran İstanbul seçimlerinde tatilini bırakıp sandığa koşmasını hatırlatan Özdil, şu ifadelere yer verdi:

O hassas günde tatile gidersin, kaybedersin!.

"Tatil her insanın hakkı.. Hele ki aileyle tatil, ne mutlu, en doğal hakkı.. Ama bazı günler vardır ki, tatile gitmemen gerekir.. O hassas günde tatile gitmezsin, İstanbul'u kazanırsın.. O hassas günde tatile gidersin, kaybedersin!. Ve şimdi maalesef “Sömestr tatiliydi, 25 gün önceden tatilimi planlamıştım, o güne denk geldi, Palandöken'e gittim, hayat gelip geçiyor” filan Hakikaten yakışmadı.."

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