Hande Fırat'ın programında büyük kavga Fırat programı terk etmek istedi

Hande Fırat'ın programında iki büyük tartışma yaşandı. Ömer Lütfü Avşar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun battaniye taşımasının PR çalışması olduğunu söylemesi üzerine bir başka konuk Avukat Fatih Atalay tehdit etti. Metin Özkan'la Necdet Saraç ise resmen birbirine girdi.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunumuyla ekrana gelen Gece Görüşü programında gündeme ilişkin konular masaya yatırıldı.

Kötü kayarım bak

Gündem yorumlanırken programın konuklarından Necdet Saraç ile Metin Özkan arasında çok sert bir tartışma yaşandı. Tartışmanın nedeni ise, Metin Özkan'ın "Necdet Bey, kötü kayarım bak, kayak işlerini en iyi bilen benim" ifadeleri oldu.

Terbiyeni takın

Bu sözlerin ardından Necdet Saraç oldukça kızdı ve "Terbiyeni takın. Yanlış yapma, yanlış yapıyorsun. Terbiyesizliğe gerek yok" dedi.

Edepsiz, elini indir

Bu sözler üzerine Metin Özkan da oldukça kızdı ve "Terbiyesizlik etme, edepsiz. Elini indir. İşin içinden çıkamayınca çamur yapıyorsun." diye bağırdı. İkili arasındaki tartışma aynı seviyede uzun süre devam etti.

Hande fırat özür diledi

Hande Fırat, ikili arasındaki hakaretler dolu kavga nedeniyle izleyenlerden özür diledi.

Süleyman Soylu’nun battaniye taşıması

Deprem vergilerinin konuşulduğu bölümde konuklardan Ömer Lütfü Avşar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun battaniye taşımasının PR çalışması olduğunu söylemesi üzerine bir başka konuk Avukat Fatih Atalay tehdit etti.

Bakan Soylu battaniye taşıyınca kime siyaset yasağı geldi?

Ömer Lütfü Avşar'ın "Başkasına siyaset yasağı getirerek siyaset yapılmaz. Devletin birimler i var, kurumları var ve çalışanları var. İçişleri Bakanı battaniye taşıyor. Bunu orada taşıyacak düzen yok mu? Onu taşıyacak insanlar yok mu? Bütün memleket kitlendi, deprem olmuş bir saat geçmeden" sözleri üzerine Hande Fırat araya girip, "Bakan Soylu battaniye taşıyınca kime siyaset yasağı geldi?" diye sordu. Avşar bu kez de "Çok net bir cümle kurdum. Bu bir PR çalışması buradan siyaset üretmedir" dedi.

Haddini bil diye bağırmaya başladı

Avşar'ın sözünü "yazıklar olsun" diyerek kesen Fatih Atalay, “Haddini bil” diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine Avşar'da "Asıl sana yazıklar olsun! Haddini bil" diye karşılık verdi. Atalay tepkisini "Battaniye taşıyormuş sana ne...Git sen de taşı" diye sürdürdü. Sonra da "İçişleri Bakanını ağzına alamazsın. Adam gitmiş orada canını ortaya koymuş sen ona PR yapıyor diyorsun terbiyesiz.." diyerek ekledi. Atalay’ın sehpa üzerine vurması sonucu ortam gerilirken bazı konuklar ise “Hadi kalkalım, böyle program olmaz” diyerek ayağa kalkınca Hande Fırat önce reklam arası verdi, sonra da dönüşte programı kapattı.