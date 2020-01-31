Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 20. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor seyircisi karşısında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek, sarı-lacivertliler ise yükselen form grafiğini korumak için sahaya çıkacak.

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.

Müsabakanın VAR hakemliği Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.



Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Ndiaye, Yusuf Sarı, Sturridge, Sörloth

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç

Fırtına ilk peşinde

Geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması Elazığ bölgesindeki deprem nedeniyle ertelenen Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 4 maçtan üst üste galibiyetle ayrılmış olacak. Ligin 16. haftasında deplasmanda İttifak Holding Kayserispor'u 1-0, ligin 17. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 6-2 yenen bordo-mavililer, ikinci yarının ilk haftasında evinde Kasımpaşa'yı 6-0 gibi farklı bir sonuçla geçmişti. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi mağlup ederek hem bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmak hem de 1 maç eksiğine rağmen zirve yarışında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Dev maç kapalı gişe

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma kapalı gişe oynanacak. 33 bin kombine kartlı taraftarın olduğu bordo-mavililerde satışa sunulan 3 bin 200 bilet de 3,5 dakika içerisinde tükendi.

Trabzonspor'daki eksikler

Trabzonspor'da zorlu maç öncesinde Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Yukatel Denizlispor ile oynanılan kupa maçında kırmızı kart gören Nwakaeme de mücadelede görev alamayacak.



Fenerbahçe'de tek eksik

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında tek futbolcu dışında eksiği bulunmuyor. Son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor karşısında da forma giyemeyecek. Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette ise görev verilmesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkabilecek.

3 futbolcu kart sınırında

Öte yandan Fenerbahçe'de üç futbolcu gelecek hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Vedat Muric ve Luiz Gustavo, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Yeni yıla iyi başladı

Fenerbahçe, 2020 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, yeni yılda oynadığı 4 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ligde Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı iki maçın birini kazandı, birinde berabere kalarak, rakibini eledi.

Savunma dikkat çekiyor

Fenerbahçe, son 4 resmi maçta rakiplerine gol şansı vermedi. Süper Lig'de üst üste 2 maçta da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da Hes Kablo Kayserispor'a karşı filelerini korudu.

Gözler Kruse ve Muriç'te

Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'de hücum ikilisinin performansı taraftarının yüzünü güldürdü. Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muric, son 2 maçı da boş geçmedi. Muric, 12 golle takımın bu sezonki en skorer ismi durumunda bulunuyor. Süper Lig'de son iki maçta takımının galibiyetlerinde attığı gollerle başrol oynayan Alman hücumcu Max Kruse ise yükselen formuyla dikkati çekiyor. Kruse, Süper Lig'de son 6 maçta 4 gol kaydetti.



Deplasman çıkışı

Fenerbahçe'nin deplasman performansı son maçlarda düzelmeye başladı. Süper Lig'de bu sezon dış sahada ilk 8 maçında sadece 2 kez kazanabilen sarı-lacivertliler, son 2 karşılaşmada ise bu performansını düzeltti. Fenerbahçe, ligde deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını kazanmanın öz güveniyle Trabzon'a gidecek.