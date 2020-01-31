'Türkiye'de ilk koronavirüs vakası' iddiası! CHP'li Yarkadaş hastane kayıtlarını paylaştı

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıktığını öne sürerek hastane kayıtlarını paylaştı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kaynakları ise koronavirüs şüphesi nedeniyle gerekli testlerin yapıldığını ancak sonuçların henüz çıkmadığını açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüsün İstanbul'da ortaya çıktığı öne süren CHP'li Barış Yarkadaş, Twitter'dan Çapa Tıp Fakültesi'nde Çinli bir çocuğa koronavirüs tanısının koyulduğunu söyledi.

"Tam anlamıyla bir karantina yok"

Eski Vekil Yarkadaş, "Çinli çocuğun tedavi altına alındığı bölgede tam anlamıyla bir 'karantina' yok. Aynı katta başka çocuklar da var. Personel ise sadece maske takıyor" diye yazdı.

​Yarkadaş, açıklamasında şunları kaydetti: Dün gece saat 21.00 sularında 6 yaşındaki Çinli bir çocuk, ailesi tarafından Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne getirildi. Çocuk, ilk tedavisinin ardından ilaç verilerek evine gönderildi. Ancak ailesi gece geç saatlerde bu kez İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurdu.

Sağlık Bakanı: Koronavirüslü hasta yok

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu açıklamayı yaptı: Şüpheli görülen 68 kişiden örnek alarak analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak yeni Koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı" dedi.

Bakan Fahrettin Koca ayrıca Adana'da gözetim altındaki iki vakanın sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.

"Çinli çocuğu neden hemen hastaneye yatırdınız?"

Sağlık Bakanı'nın açıklamalarının ardından paylaşımlarına devam eden Yarkadaş, "Neden dün gece İÜ'ye gelen 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunu hastaneye hemen yatırıp diğer hastaları bölümden çıkardınız?" diye sordu. Yarkadaş, 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunun iki yakınının da karantinaya alındığını öne sürdü.

Yarkadaş’ın gündeme getirdiği iddialarla ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kaynakları açıklama yaptı.

"Hastalığın kesin teşhisi yapılmadı"

Koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Çinli çocuğun 10 gün önce Şangay’dan Türkiye’ye geldiğinin öğrenildiğini bildiren kaynaklar, an itibariyle hastalığın kesin teşhisinin yapılmadığını kaydetti. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ilk tedaviye rağmen çocuğun durumunun dün akşam saatlerinde ağırlaştığını aktaran tıp fakültesi kaynakları, bugün ise durumunun daha iyi olduğunu söyledi.

Tıp fakültesi kaynakları, koronavirüs şüphesi nedeniyle gerekli testlerin yapıldığını ancak sonuçlarının ise henüz çıkmadığını belirtti.

Şart oldu deyip belge paylaştı

Daha sonra bir açıklama daha yapan Yarkadaş, şunları kaydetti: Hasta haklarına saygıdan dolayı Çinli çocukla ilgili fazla bilgi vermek istemedim. Ancak yandaş medya ve Sağlık Bakanlığı beni yalanlamaya çalışınca belgeyi yayınlamak şart oldu. İŞTE BELGE: Bakın bakalım Y. M. adlı 6 yaşındaki kız çocuğu için Dr. hangi teşhisi koymuş!