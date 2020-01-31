Meteoroloji uyardı: Yoğun kar yağışı olacak! Deprem bölgesine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre İstanbul'da yağışsız, parçalı bulutlu bir hava olacak. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.