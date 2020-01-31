Meteoroloji uyardı: Yoğun kar yağışı olacak! Deprem bölgesine dikkat
Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Deprem bölgesi olan Elazığ, Malatya, Tunceli ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Hakkari, Bitlis çevreleri ve Van’ın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre İstanbul'da yağışsız, parçalı bulutlu bir hava olacak. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağış olacak yerler
Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile sabah saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.
Nerelerde kar yağışı olacak?
İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ’ın güneyi, Tunceli, Bingöl, Muş, Van’ın güneyi, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.