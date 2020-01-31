Beşiktaş, Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, Ajdin Hasic'i 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Beşiktaş Kulübü Futbol Transfer, Scouting ve Futbol yapılanma, Futbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Torunoğulları, Siyah Beyazlı taraftarlara Hasic transferi müjdesini verdi.

''Hasic, Beşiktaş camiasına hayırlı olsun''

Orta Çizgi'ye konuşan Torunoğulları şu ifadeleri kullandı; "Yapılan uzun görüşmeler sonucu hem oyuncu tarafı ile kulüp tarafıyla her konuda anlaştık. Hasic, Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Oyuncunun 2 milyon Euro'luk imza bedelini 1.2milyon Euro'ya düşürdük. Ödeme şartları da bizim istediğimiz tarihlerde oldu."