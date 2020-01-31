Tayfun Erdoğan kimdir yaşı kaç Emrah'ın oğlu Survivor'da

Survivor 2020 16 Şubat'ta yeni kadrosuyla başlıyor. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor kadrosunda olan isimlerden biri de şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan oldu. Peki Survivor Gönüller'de yarışacak olan Tayfun Erdoğan kimdir, yaşı kaç?

Tayfun Erdoğan kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan Survivor 2020 kadrosunda Gönüllüler takımında yarışacak. Peki babası Emrah hakkında söyledikleri ile olay olan Tayfun Erdoğan kimdir, kaç yaşında aslen nereli ve Tayfun Erdoğan'ın annesi kim?

Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'un ünlüler takımında yer almasının kesin, Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimalle yarışmaya katılacak isim olduğunu açıklamıştı. Yarışmaya giren üçüncü isim ise şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi.

16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek.

EMRAH'IN OĞLU TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Tayfun Erdoğan, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Tayfun Erdoğan, bir dönem Bursa'da komilik yaptı.

Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı.