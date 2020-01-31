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Mathias Zanka, Düsseldorf'a kiralandı

Fenerbahçe, Danimarkalı defans oyuncusu Mathias Zanka’yı sezon sonuna kadar Fortuna Düsseldorf’a kiraladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen harcama limitlerine uymada titiz bir çalışma gerçekleştiren Fenerbahçe’de transferin son gününde hareketlilik yaşanıyor.

Fortuna Düsseldorf ile anlaşma sağlandı
Takıma yapılacak sol bek transferi için eldeki oyuncuları çıkarmaya çalışan sarı-lacivertli yönetim, Mathias Zanka konusunda Fortuna Düsseldorf ile anlaşma sağladı.

Alper'in durumu belirsiz
29 yaşındaki futbolcusunu sezon sonuna kadar Düsseldof’a kiralayan Fenerbahçe’de Miha Zajc ile Alper Potuk’un durumu ise hala belirsizliğini koruyor.

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