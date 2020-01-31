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CHP'li Bilecik Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı

ESKİŞEHİR yolunda hız ihlali yaptığı gerekçesiyle durdurulan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in de içinde bulunduğu aracın plakasının sahte olduğu tespit edildi.

Eskişehir yolu üzerinde trafik kontrolü yapan ekipler Çarşamba günü hız ihlali yapan bir aracı durdurdu. 11 BB.001 plakalı resmi aracın yapılan sorgulamasında, Bilecik Belediye Başkanlığına ait 34.CB.Z.240 plakalı araç olduğu tespit edildi.

Araç gerçek plaka takılarak otoparka çekildi

Belediyeye ait sahte plakalı aracı kullanan şoför N.S.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 23/5-a maddesini ihlalden idari işlem yapılırken, araç adli işlem yapılmak üzere gerçek plaka takılarak otoparka çekildi.

CHP'li Başkan da araçtaydı

Trafik ekiplerinin çevirdiği belediyeye ait sahte plakalı aracın arka koltuğunda oturanın ise CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin olduğu belirlendi. Trafik ekiplerince çekilen araçtan inen Şahin, başka bir araçla Ankara'ya gitmek üzere bölgeden ayrıldı.

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