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Kasımpaşa'ya Kosovalı sağ bek

Kasımpaşa, Huddersfield Town'da forma giyen Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kasımpaşa kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, bu bağlamda İngiltere takımlarından Huddersfield'den, Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı.

Kasımpaşa'nın resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen İngiltere takımlarından Huddersfield'ın 25 yaşındaki oyuncusu Florent Hadergjonaj, Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini bedelsiz kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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