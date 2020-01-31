Birleşmiş Milletler çalışanlarının WhatsApp kullanması yasaklandı

WhatsApp, güvenlik endişeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından kullanılamayacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son aylarda yaşadığı gizlilik problemleriyle yeniden gündemde.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddialara göre, 2018 yılının Mayıs ayında gerçekleşen olayda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, kişisel hesabı üzerinden Amazon'un kurucusu ve Washington Post gazetesinin patronu Jeff Bezos'a WhatsApp üzerinden bir mesaj göndermiş ve Bezos'un telefonunu hackleyip verileri ele geçirmişti.

Facebook, her ne kadar WhatsApp'ın asla hacklenemeyeceğini açıklasa da basına sızan bu olay nedeniyle uygulama oldukça güven kaybetti.