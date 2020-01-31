Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden resmen ayrılıyor!

İNGİLTERE bu gece yarısı (TSİ 02.00) Avrupa Birliği'nden ayrılacak. Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi tarafından onanmasını müteakiben Brexit Anlaşması'nın gerçekleşiyor.

Bu sabah Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Parlamento Başkanı David Sassoli ve Konsey Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu'nun (Parliamentarium) ziyaretçi merkezinde ortak bir basın konferansı düzenledi.

"Fark olacağı kesin"

Von der Leyen yaptığı açıklamada, "İngiltere ile mümkün olan en iyi ortaklık ilişkisini kurmak istiyoruz. Ancak artık bir fark olacağı kesin. Zira Avrupa Birliği'nin parçası olmak önemlidir" dedi.