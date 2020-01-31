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Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden resmen ayrılıyor!

İNGİLTERE bu gece yarısı (TSİ 02.00) Avrupa Birliği'nden ayrılacak. Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi tarafından onanmasını müteakiben Brexit Anlaşması'nın gerçekleşiyor.

Bu sabah Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Parlamento Başkanı David Sassoli ve Konsey Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu'nun (Parliamentarium) ziyaretçi merkezinde ortak bir basın konferansı düzenledi.

"Fark olacağı kesin"

Von der Leyen yaptığı açıklamada, "İngiltere ile mümkün olan en iyi ortaklık ilişkisini kurmak istiyoruz. Ancak artık bir fark olacağı kesin. Zira Avrupa Birliği'nin parçası olmak önemlidir" dedi.

Brexit Anlaşması, en erken 31 Aralık 2020 tarihine kadar bir geçiş süreci öngörüyor. Bu süreçte Britanya Tek Pazar ve Gümrük Birliği'nin üyesi olarak kalacak.

3 Şubat Pazartesi günü Komisyon, Britanya ile yeni dönemdeki ilişkilere ilişkin müzakerelere yönelik taslak müzakere yönergesini kabul ederek Konsey'e sunacak.

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