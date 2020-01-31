Galatasaray'da Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, sezon başında İtalya Serie A ekibi Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes, Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Nzonzi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Fransız oyuncuya ve Roma'ya sezon sonuna kadar herhangi bir ücret ödenmeyeceği ifade edildi.

Galatasaray'ın konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Steven N’kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir."

Profesyonel Futbolcu Steven N’kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir. pic.twitter.com/X2a9k0cYST — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 31, 2020

İşte Nzonzi'nin yeni takımı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes Kulübünden yapılan açıklamada; 31 yaşındaki Nzonzi'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Roma ile anlaşıldığı duyuruldu.

Fransız kulübünün, sezon sonunda oyuncunun kiralık sözleşmesini uzatma hakkı olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın sezon başında İtalya'nın Roma ekibinden transfer ettiği Fransız futbolcu, disiplinsiz davranışları nedeniyle Süper Lig'in 15. haftası öncesinde kadro dışı bırakılmıştı.

Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımda 15 resmi müsabakada forma giymişti.