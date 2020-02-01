Elazığ'da peş peşe iki deprem halk geceyi sokakta geçirdi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gece saatlerinde 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Elazığ beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Elazığlılar geceyi peş peşe iki depremle uykusuz geçirdi. Halk sokaklara döküldü.

İlk deprem, Sivrice ilçesinde saat 02.32'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İkinci deprem ise yine saat 03.03'te Sivrice'de 4,2 büyüklüğünde; Deprem, yerin yaklaşık 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD tarafından depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Elazığ'da yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı