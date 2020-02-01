Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine ulaştı.

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine vardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan

Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak" ifadeleri kullanıldı.

Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara’dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin’in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan @saglikbakanligi personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak. pic.twitter.com/qiZo0Szhk2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2020

Ülkemize intikali sağlanacak Türk ve dost ülke vatandaşlarının eşyaları Çin’in Vuhan kentine ulaşan uçağımıza yüklenmeye başlandı. pic.twitter.com/0YZ0jh6yNu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2020