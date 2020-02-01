Çin'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı

Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşların tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden yola çıktı.

Corona virüsünün ilk çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşları tahliye edildi. 42 kişiyi taşıyan uçağın bugün saat 22.00 sıralarında Türkiye'de olması bekleniyor. 6 kişinin kendi isteğiyle Wuhan'dan ayrılmadığı açıklanırklen, tahliye edilenler ve uçaktaki görevliler 14 gün boyunca Ankara'da karantinada tutulacak.

Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı." bilgisini verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tahliye uçağımız Vuhan'dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev askeri kargo uçağı, Türk vatandaşları ile birlikte 6 Azerbaycan, 3 Arnavutluk, 1 Bulgaristan ve 3 Gürcistan vatandaşını Türkiye'ye getirmek üzere dün öğle saatlerinde Ankara'dan havalanmış ve TSİ gece saat 01.00 sıralarında Wuhan'a ulaşmıştı.

Son 24 saatte 46 can kaybı

Ayrıca, NHC koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirdiği, enfekte vaka sayısının 2 bin 102, şüpheli vakasının ise 5 bin 19 arttığı kaydedildi.

Can kaybı vakalarının büyük çoğunluğu salgının merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşti. Ülke genelinde 259 can kaybı yaşanırken, sadece Hubey eyaletinde ölenlerin sayısı 249, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 7 bin 153 olarak açıklandı.