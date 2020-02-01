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Hızla yayılıyor! Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 259'a çıktı

ÇİN'de ortaya çıkan ve sonrasında diğer ülkelere de sıçrayan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel sağlık acil durumu ilan etmesinden bir gün sonra Çin, Koronavirüs ile bağlantılı olarak 45 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Bütün ölümlerin salgının başladığı Vuhan kentini de içinde bulunduran Hubei bölgesinde meydana geldiği belirtildi.

Vaka sayısı 11 bini geçti

Cuma itibariyle Çin'de 2 binden fazla kişiye daha teşhis konulmasıyla Çin'de Koronavirüs vakalarının 10 bini aştığı duyuruldu. Dünya çapındaki vakaların sayısı da 11 bini geçti.

Şu ana kadar 27 ülkede Koronavirüsü vakası görüldüğü doğrulandı.

Türkiye'de vaka görüldü mü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı açıklamada Çin'den Türkiye'ye gelen 11 bin kişinin tarandığını, Türkiye'ye giriş yapan şüpheli vaka olmadığını söyledi. Çin'e gönderilen Koca Yusuf adını taşıyan ambulans uçak sabah saatlerinde Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin’in Vuhan kentinden havalandı" açıklamasında bulundu

ABD'den karar

Birçok ülke virüsün yayılmasını önlemek için önlemler alırken son olarak dün ABD son iki haftada Çin'i ziyaret eden yabancı vatandaşları ülkeye almama kararı aldı.

John Hopkins verilerine göre virüsten şu ana kadar 252 kişi tamamen kurtuldu.

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