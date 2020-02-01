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Nakliyecilere güzel haber! Dijital takograf cezaları iptal edildi!

1 Ocak 2020 itibari ile devreye giren ancak nakliyecilerin tepkisi üzerine temmuz ayına ertelenen dijital takograf uygulamasında yeni bir gelişme yaşandı. Binlerce kişiyi ilgilendiren uygulamada cezalar iptal edildi.

Ülkemizde iş yapan onbinlerce nakliyeci vatandaşa güzel bir haber geldi.

Uygulamanın başlamasından, ertelenmesine kadar geçen dokuz günlük dönemde kesilen cezaların, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak incelemelerinin ardından iptal edileceği öğrenildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dan açıklama

Takograf cihazı, yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde, sürüş ve dinlenme süreleri ile aracın aşırı hız bilgilerini kayıt altına almak amacıyla kullanılan bir cihaz olarak biliniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni sisteme geçiş için verilen süreye hassasiyet gösterilmesi istenerek “Dijital takograf zorunluluğun amacı; sürücülerin sosyal haklarının korunması, taşımacılıkta adil rekabet ortamının tesis edilmesi ve ölümlü kazaların en aza indirilerek kara yolu güvenliğinin arttırılmasıdır” denildi. 

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