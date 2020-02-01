Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı

Son dakika: Irak'ın Musul kentinde, ABD askerlerinin kaldığı Kayyara Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı'nın yazılı açıklamasına göre, Kayyara Üssü yakınlarına 5 füzeyle saldırı düzenlendi.

Can kaybı yaşanmayan saldırının failine ilişkin bilgi verilmedi. Söz konusu üste ABD askerlerinin kaldığı biliniyor.

İran, ABD üslerini vurmuştu

Bu ayın başında İran, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesine yanıt olarak Ayn el-Esad üssüne balistik füze saldırıları düzenlemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise, son olarak 64 Amerikan askerinin saldırı neticesinde beyin travması geçirdiğini bildirmişti.

Irak parlamentosu, ayrıca 5 Ocak'ta aldığı karar doğrultusunda ABD ve diğer yabancı kuvvetlerin ülkeden çekilmesini şart koşmuştu.