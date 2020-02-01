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Kabine değişikliği kulisleri Erdoğan beklenenden fazla değişikliğe gidecek

Kabine değişikliği iddiaları kulislerde yeniden konuşulmaya başlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teknokrat bakanların neredeyse tamamına yakınını değiştireceği öne sürüldü.

Ankara son 10 gün içinde kabine değişikliğini yeniden konuşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te yaptığı kısa tatilde revizyonu planladığı, ancak Elazığ depremi nedeniyle açıklamanın ertelendiği konuşuluyor.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan kabine değişikliğiyle ilgili konuşulanları aktardı. 

İddialara göre, Erdoğan cumhurbaşkanı yardımcılığını üçe çıkartacak. Fuat Oktay yerini koruyacak ve bu makamlara iki atama daha yapılacak. Birinden son dakikada vazgeçilebilir.

Kulislere göre, Erdoğan kabinede beklenenden fazla değişikliğe gidecek. Teknokrat bakanların neredeyse tamamına yakınının değişeceği öne sürülüyor.

Değişiklik yapılacak bakanlıklar arasında beş bakanlığın adı sayılıyor. Bu listeye iki bakanlığı daha ekleyenler de bulunuyor. Hatta iddiaya göre, görev yeri kaydırılacak bazı bakanlar son anda yerini korudu.

Kimlerin bakan yapılacağına ilişkin iddialara gelince... Ankara’da önemli bir kurulun başkanı ve ünlü bir genel müdürün adı bakan olarak geçenler arasında. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklı iki ismin bakan yapılacağı ve Ankara’ya transfer edileceği öne sürülüyor.

Yine iddialara göre, son dönemde parti grubunda dikkat çeken iki vekil de kabineye alınacak. Bu planın haziranda Meclis Başkanlığı seçimiyle birlikte uygulanacağını söyleyenler de yok değil. Anlayacağınız, Ankara yeni bir bekleyiş dönemine girdi...

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