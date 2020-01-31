Türkiye'de Çin virüsü için maskeler yok satıyor! Asıl bu maskeyi almanız lazım

Şuana kadar 200'ün üzerinde can alan Coronavirüsü tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti. Öte yandan ölümcül virüs Corona'nın korkusu ülkemize kadar ulaştı. Metropol şehirlerde vatandaşlar maske ile dolaşmaya başladı. İstanbul’da da başta toplu taşıma araçları olmak üzere, insanlar maske ile geziyor. İstanbullular, Çinlilerin sıklıkla ziyaret ettiği turistik yerlerden de uzak duruyor. Peki, virüsten maske takarak korunulabilir mi? Toz maskeleri hijyenik mi? Uzmanlardan kritik uyarılar ve önerilen bir maske türü var..