Türkiye'de Çin virüsü için maskeler yok satıyor! Asıl bu maskeyi almanız lazım
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdidi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte maske talebi patladı. Maske stokları tükenen Çinliler, daha önce Türkiye'ye pazarlanan maskeleri bile geri satın almaya başladı. Peki maske, corona virüsünden korur mu? Uzmanların önerdiği bir maske var.
Şuana kadar 200'ün üzerinde can alan Coronavirüsü tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti. Öte yandan ölümcül virüs Corona'nın korkusu ülkemize kadar ulaştı. Metropol şehirlerde vatandaşlar maske ile dolaşmaya başladı. İstanbul’da da başta toplu taşıma araçları olmak üzere, insanlar maske ile geziyor. İstanbullular, Çinlilerin sıklıkla ziyaret ettiği turistik yerlerden de uzak duruyor. Peki, virüsten maske takarak korunulabilir mi? Toz maskeleri hijyenik mi? Uzmanlardan kritik uyarılar ve önerilen bir maske türü var..
“Corona virüsü damlacık yoluyla ortaya çıkıyor”
Konu ile ilgili Sözcü’ye konuşan Medicana İnternational İstanbul Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Cengiz Uzun, vatandaşların genelde toz maskesi taktıklarını ve bunun hijyenik olmadığını belirterek şu uyarılarda bulundu;
Solunum yolu enfeksiyonları, damlacık ve solunum yolu ile bulaşır. Biz bu noktada hastaya iki tür izolasyon yani korunma yöntemi uyguluyoruz. Solunum yolu izolasyonu havada asılı kalan mikroroganizmalar içindir tüberküloz ve kızamık gibi. Bu mikroorganizmalar kişi öksürünce ya da hapşırınca ortamda kalır. Onun izolasyonu farklıdır şu an bahsedilen virüs ise damlacık yolu ile bulaşıyor.
Grip ve soğuk algınlığı gibi virüsler de corona virüsü gibi damlacık yolu ile bulaşıyor. Kişi hapşırınca ya da öksürünce de bu virüsler havada asılı kalmaz yere düşer. Bir metreden uzak kaldığınız sürece size bulaşmaz.