Rusya'da dev stadyum yıkım sırasında çöktü
Rusya’da konser ve spor etkinliklerinin yapıldığı dev stadyum yıkım sırasında çöktü. Stadyumun yıkımında çalışan işçilerin enkaz altında kalmış olabileceği belirtildi.
Rusya’nın St. Petersburg şehrinde 1980 yılında yapılan, şehirdeki konser ve spor organizasyonlarında kullanılan dev stadyumun yıkımı sırasında büyük bir kaza meydana geldi.
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Dünyanın en büyük buz pistinin yapımı için yıkımına başlanan stadyum, vinç ve yıkım araçlarıyla yıkımı sırasında baskıya dayanamayıp çöktü.
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Rusya Acil Durum Bakanlığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, stadyumun yıkımında çalışan işçilerin enkaz altında kalmış olabileceğini belirtirken enkazda arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.
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