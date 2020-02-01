Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurul Başkanlığı adaylığı netleşti kendisi duyurdu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AB Eski Bakanı Volkan Bozkır yeniden Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı adayı oldu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AB Eski Bakanı Volkan Bozkır yeniden Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı adayı oldu.

Kendisi duyurdu

Sosyal medya hesabından adaylığına ilişkin açıklama yapan Bozkır, “Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı adaylığım vesilesiyle, New York’ta gerçekleştirdiğim yoğun temasların ardından, bugün, adaylığım ile ilgili kararın alınacağı Batı Grubu (WEOG) toplantısına katıldım” ifadelerini kullandı.

Şubat ayında belli olacak

“Batı Grubu WEOG toplantısında, Başkanlığım dönemindeki önceliklerimi ve yaklaşımımı Daimi Temsilcilerle paylaştım ve yararlı bir görüş teatisi gerçekleştirdik. Grup onayına ilişkin nihai kararın, ‘sessizlik sürecinin’ tamamlanmasını takiben Şubat ayında alınması öngörülüyor” diyen Bozkır’ın resmi adaylık kararının 27 Şubat’ta alınacağı aktarıldı.