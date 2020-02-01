Fenerbahçeli futbolcuları duygulandıran mektup

Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmak zorunda kalan Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara duygu yüklü bir mektup yazdı.

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçta tribünlerde yer alamayacak Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli futbolculara duygularını yazdıkları mektupla dile getirdi.

Duygusal anlar yaşandı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, farklı dillerde kendileri için yazılan mektupları okuyan Fenerbahçeli futbolcular, duygusal anlar yaşadı.





Taraftara teşekkür ettiler

Serdar Aziz, Harun Tekin, Altay Bayındır, Mevlüt Erdinç, Simon Falette ve Mauricio Isla, taraftarların desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirtirken; yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş ile idari menajer Volkan Ballı da taraftarlara bu anlamlı davranışları için teşekkür etti.