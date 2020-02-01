HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçeli futbolcuları duygulandıran mektup

Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmak zorunda kalan Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara duygu yüklü bir mektup yazdı.

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçta tribünlerde yer alamayacak Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli futbolculara duygularını yazdıkları mektupla dile getirdi. 

Duygusal anlar yaşandı
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, farklı dillerde kendileri için yazılan mektupları okuyan Fenerbahçeli futbolcular, duygusal anlar yaşadı.



Taraftara teşekkür ettiler
Serdar Aziz, Harun Tekin, Altay Bayındır, Mevlüt Erdinç, Simon Falette ve Mauricio Isla, taraftarların desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirtirken; yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş ile idari menajer Volkan Ballı da taraftarlara bu anlamlı davranışları için teşekkür etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fenerbahçe resmen açıkladı! 6 ayrılık birden gerçekleşti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
14 kadından İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu ağır iddialar var
Hızla yayılıyor! Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 259'a çıktı
Nakliyecilere güzel haber! Dijital takograf cezaları iptal edildi!
Kabine değişikliği kulisleri Erdoğan beklenenden fazla değişikliğe gidecek
Elazığ'da peş peşe iki deprem halk geceyi sokakta geçirdi
Çin'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Arda Turan Süper Lig'de yok ortada kaldı
Sürpriz yapmadı! S&P Türkiye’nin kredi notunu değiştirmedi
Hamza Hamzaoğlu: Savunmada bariz hatalar yaptık
Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı
Okan Buruk: Şampiyon olmak istiyoruz
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hangi kitaptan uyarlama yazarı kim?
Yorumlar