Fenerbahçe resmen açıkladı! 6 ayrılık birden gerçekleşti
Fenerbahçe Kulübü, ara transfer döneminde kiralanan ve transfer olan genç oyuncularını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Genç oyuncularımızdan Cebrail Akbulut TFF 2'nci Lig ekiplerinden Zonguldakspor’a, Okan Turp TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bandırmaspor’a 2019-2020 sezonunun sonuna kadar, Barış Alıcı ise Belçika 2'nci Lig ekiplerinden Westerlo’ya 1,5 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncularımızdan Yusuf Mert Tunç Portekiz 2'nci Lig ekiplerinden Varzim SC'ye, Abdullah Yiğiter ise TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor’a geri alma opsiyonuyla transfer olmuştur." Ayrıca Fenerbahçe, Zanka'nın da 2019-20 sezonu sonuna kadar Fortuna Düsseldorf'a kiralandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 15 yeni futbolcu için imza töreni düzenledi. Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, yönetim kurulu üyeleri ile yeni transferler Gerson Rodrigues, Gelmin Rivas, Saba Lobjanidze, Konrad Michalak, Daniel Lukasik, Ricardo Friedrich, Milos Stanojevic, Orkan Çınar, Atila Turan, Fatih Tultak, Suat Kaya, Ahmet Sun, Enes Kubat, Muhammed Yasir Karabay ve Nduka Ozokwo katıldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da, Trabzonspor'un eski oyuncularından İbrahima Yattara'nın, teknik direktör Fatih Tekke'nin antrenör ekibine katıldığı açıklandı.
Trabzonspor, ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Guilherme, Manuel Da Costa ve Manoel Messias için imza töreni düzenledi.