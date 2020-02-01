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Boateng Beşiktaş'a geldi at fotoğrafı olay oldu

Beşiktaş'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng'in atlara olan sevgisi futbolseverlerin dikkatini çekti.

Beşiktaş Kulübü, 32 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. 

Beşiktaş'tan yapılan açıklama
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılması için, Fiorentina Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kevin-Prince Boateng'e ailemize hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

Formayı sırtına geçirdi
Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen 32 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünün ardından siyah-beyazlı formayı giyerek objektiflere poz verdi.



At aşkı olay oldu
Öte yandan dün sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri Kevin-Prince Boateng'in atlara olan sevgisi ve Türkçe şarkıları seslendirmesi oldu. Tecrübeli oyuncunun atıyla birlikte çekildiği fotoğraf, en çok paylaşılan karelerden biri oldu.



Sergen de meraklı
Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın'ın da atlara olan merakıyla biliniyor.

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