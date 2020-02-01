Galatasaray'da ortada kalan iki isim

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim’in gözden çıkardığı isimlerin başında Nagatomo ve Belhanda geliyordu ancak iki isim de hiçbir yere gidemedi.

Ara transferde Saracchi, Onyekuru ve Sekidika’yı erken bitiren ve takıma katan Galatasaray, transferin son gününde de gelecek-gidecek isimlere baktı. Teknik direktör Fatih Terim’in gözden çıkardığı isimlerin başında Nagatomo geliyordu. Ancak Japon futbolcu, hiçbir yere gidemedi.

Transfer olma ihtimali var

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray’ın 28 kişilik kadrosunda da yer almayan sarı-kırmızılı oyuncu, buna rağmen transfer kapısını kapamadı. Tecrübeli futbolcunun, transfer penceresi kapanmayan bir ülkeye gidebileceği belirtildi. Bu da Cim-Bom’un ödeyeceği 1 milyon eurodan hâlâ kurtulma umudunun varolduğunu gösteriyor.



İdmanlara devam ediyor

Nagatomo’nun ve Galatasaray’ın en büyük beklentisi, Japonya Ligi... Ülkesinde transfer sezonunun 27 Mart’ta bitecek olması, tecrübeli oyuncunun buraya gitme ihtimalini güçlü kılıyor. 33 yaşındaki futbolcu, fiziksel olarak kendini hazır tutmak için sarı-kırmızılı takımla birlikte antrenmanlarını sürdürüyor.



“İstediğiniz takımlarla görüşebilirsiniz”

Belhanda’nın da transfer tahtasının açık olduğu ülkelerden birine transfer olasılığının gündeme gelebileceği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, bu konuda da Faslı futbolcunun menajerine, “İstediğiniz takımlarla görüşebilirsiniz” mesajını iletti.